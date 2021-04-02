Если зона российско-украинской войны расширится и охватит и Крым, и Черноморское побережье, то как поведёт себя Турция? Ведь и у неё в этом регионе есть свои интересы.

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Турки моментально полетят в Кремль договариваться с Россией. По Сирии было то же самое. Конечно, если Украина начнёт побеждать – что маловероятно, судя по силовой ситуации – они будут вести себя иначе. Но скорее всего, Турция будет договариваться с Кремлём», - считает политолог.

Он напомнил, что потеря Донбасса лишила Украину промышленности и экономики, а потеря Крыма лишила геополитического статуса.

«Продолжение войны может лишить Украину портов. Эти порты даже не будут захвачены – просто окажутся в зоне боевых действий, и ими перестанут пользоваться. А тогда мы потеряем страну. Украина потеряет какую-либо ценность. Я надеюсь, что наши политики просчитывают такие варианты, в головах у них есть понимание такой возможности, и они стараются её избежать», - резюмирует Руслан Бортник.

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Ранее, как сообщает Politeka, он указывал на опасность санкций, которые СНБО вводит против украинских бизнесменов и компаний.

Также Бортник прокомментировал новую военную доктрину Украины.