22 апреля Лукашенко и Путин встретились в Москве. Во время переговоров рассматривались вопросы и договоренности, которые предполагают фактическое начало слияния Беларуси и России в одно государство.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о возможном слиянии России и Беларуси в одно государство.

«На новой встрече Путина и Лукашенко было заявлено, что Россия и Беларусь подписали более 20 карт реинтеграции, то есть актуализируется тема союзного государства. На осень запланировано подписание финальных больших документов. Ожидается, что будут подписаны документы, касающиеся общего эмиссионного центра», - отметил Бортник.

По словам эксперта, российский рубль может быть внедрен в экономическую систему Беларуси. Ожидается подписание документов об общем управлении экономикой и налогами.

«Тема интеграции России и Беларуси, возможно, будет главной во время российских выборов в парламент этого года, а не тема Украины. И это возможно даже хорошо», - подчеркнул Бортник.

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Политолог отметил, что данная тема отвлечет внимание России от других проблем. Эти договоренности это еще один шаг к слиянию России и Беларуси в одно государство.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал о риске обострения конфликта на Донбассе.

Ранее Politeka публиковала мнение Бортника о возможности переговоров Путина и Зеленского на Донбассе.