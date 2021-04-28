Украина устала от многолетней войны и хочет мира – но как она может его получить? Следует ли ждать от посредников – или от самого Зеленского – доброй вести о мире между Украиной и Россией? А если да, то кто, скорее всего, принесёт её?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, историк, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Для Украины главное – чтобы не кто-то нам принёс мир, а чтобы мы сами его добились. Это главный залог будущего успеха. Что такое перемирие на Донбассе? Ну вот 28 апреля наступает новое перемирие, пасхальное. Но как долго продлится пасхальное перемирие, непонятно. А любое перемирие должно закончиться либо миром, либо новым витком войны. Мне бы хотелось, чтобы это был именно мир, но я, к сожалению, всё больше и больше впадаю в пессимизм в этом вопросе», - заключает Кость Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, этот политолог отмечал, что каждый из международных партнёров Украины имеет свои интересы и преследует свои цели.

Также Бондаренко рассказал об ошибке, которую совершил Виктор Янукович.



