Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как США и Британия объединились против Китая

«Китай сейчас прекрасно понимает, что его постараются сделать основным геополитическим терпилой в этом десятилетии. И в принципе ради этого, отбросив все свои мелкие и не очень политические шероховатости, объединились США Байдена и Британия Джонсона. Ведь идеологически это антагонисты, но тем не менее враг моего врага – мой друг», - говорит эксперт.

По его словам, задача США и Британии – максимально обострять это направление разными способами.

«Ну, например, немножко подергать китайского тигра за хвост в Бирме или в районе Тайвани, приостановить сделку с Европой», - сказал Бизяев.

Он напомнил, что по итогам 2020 года Китай стал мировым лидером по экспорту машиностроения, обогнав даже Германию.

«Как сказал профильный немецкий эксперт, по количеству производимых машин и средств машиностроения Китай в совокупности обогнал США, Японию, Германию и Италию», - констатирует обозреватель.

Бизяев отмечает, что на данный момент у Китая 15,8% доли рынка мирового экспорта, а доля Германии – 15,3%.

«Соответственно, остановить вот этот китайский наплыв в Европу, как они его называют, чем можно? Тем, что поставить Китаю барьер там, где можно. Задача Китая, наоборот, эти барьеры обойти. Ради этого он готов забыть ситуацию с «Мотор Сичью» и решить ее полюбовно», - резюмировал эксперт.

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