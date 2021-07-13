В программе «Романенко. Беседы» немецкий политолог-международник Андреас Умланд рассказал, что ни у одной из больших украинских партий нет отношений с немецкими «Зелеными» и объяснил, почему считает это парадоксом.

«Для Украины тут, мне кажется, самый большой парадокс в «Зеленой партии». В принципе, это уже на протяжении 30 лет, что ни одна большая украинская партия не имеет отношений с «Зелеными» в Германии, хотя это самая проукраинская партия в Германии, она выступает за вступление Украины в ЕС, против Северного потока-2», - рассказал Умланд.

Он напомнил, что недавно сопредседатель партии Робер Хабек после поездки на Донбасс высказался даже за поставку оружия в Украину, что опять же является очень большим отходом от немецкого мейнстрима в пользу Украины.

«Но, тем не менее, ХДС имеет несколько партнеров – Тимошенко, Порошенко, Кличко, ранее – Ющенко, у них хоть отбавляй этих партнеров. Либерал-демократы имеют соглашение с Гражданской позицией» Анатолия Гриценко», - рассказал Умланд.

По его словам, раньше были отношения между «Партией регионов» и социал-демократами в Европарламенте. При этом аналитик отметил, что не знает, есть ли сейчас отношения у Оппозиционной Платформы с западными партиями.

«Но вот самая проукраинская партия Германии, в чем-то может быть даже самая или одна из самых проукраинских партий Западной Европы не имеет тут партнеров», - говорит Умланд.

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