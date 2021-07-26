Политолог Алексей Якубин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, разворачивается ли Украина в сторону Китая.

Алексей Якубин заявил, что не считает, что Украина разворачивается в сторону Китая.

“Это мы разворачиваемся так, на уровне риторики. Честно, я не верю, что даже в Китае поверили в этот блеф. Потому что, во-первых, если мы разворачиваемся в сторону Китая, то это должно сопровождаться решениями определенными. Давайте для начала отменим закон о декоммунизации. Потому что странно выглядит история, когда первые лица нашего государства, а Давида Арахамию можно отнести к первым лицам, апеллируют к опыту Китайской коммунистической партии, а Владимир Зеленский поздравляет КПК со столетием… И в то же время — у нас закон о декоммунизации”, - сказал Якубин.

Он отметил, что это выглядит сюрреалистично, поскольку с одной стороны хвалят коммунистическую партию и ее лидера, а с другой — коммунизм запрещен в Украине.

“Для начала стоило бы пересмотреть этот момент, а потом говорить Китаю: “Смотрите, мы тут уже готовы что-то делать”. Я уже не говорю о том, что экономически, если смотреть на экономику, конечно, Китай у нас торговый партнер №1. Это факт. Но я не вижу, чтобы здесь мы могли этого торгового партнера №1 превратить в некий стратегический момент”, - добавил Алексей Якубин.

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