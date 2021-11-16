Скончался американский актер и продюсер Джефф Уолд, также известный как менеджер и друг актера Сильвестра Сталлоне и стендап-комика Джорджа Карлина.
О смерти артиста и известного менеджера сообщает Deadline со ссылкой на его дочь Трейси.
Причина смерти Уолда остается неизвестной, однако, по словам дочери, мужчина "до самого конца смеялся и боролся за жизнь, которую прожил во всех отношениях эпично".
"Он был окружен семьей, которую так любил, и музыкой, которая была саундтреком к его полной вечного оптимизма жизни. Мы вне себя от горя из-за потери нашего мужа, отца, друга и яростного защитника прав женщин и справедливости для всех", - рассказала Трейси.
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Он появился на свет в 1944 году в Нью-Йорке. Свои юные годы артист провел в Лос-Анджелесе, где создал совместно с Карлином продюсерскую компанию.
Его клиентами были Сталлоне, джазовый музыкант Майлз Дэвис, боксер Майк Тайсон, диско-певица Донна Саммер, рок-музыкант Дэвид Кросби и другие звезды. Сыграл Стики в "Адской кухне" - режиссерском дебюте Сталлоне.
Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.
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Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.