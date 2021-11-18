Американский рэпер Young Dolph был застрелен в Мемфисе штат Теннесси, 36-летнего артиста (настоящее имя исполнителя - Адольф Роберт Торнтон-младший) убили в магазине.

По информации полиции, нападение на музыканта произошло в маркете Makeda's Homemade Butter Cookies, передает CNN.

Музыкант пришел в магазин полакомиться печеньем, но убийца уже ждал его при выходе. Неизвестный подъехал к магазину, вытащил пистолет и выстрелил в рэпера.

Его двоюродный брат рассказал, что звезда навещал свою больную тетю, а также собирался отпраздновать с семьей День Благодарения и раздать индейку нужденным, что он делал каждый год. Также он приехал в родной город, чтобы заняться благотворительностью.

Примечательно, что 12 ноября пекарня опубликовала видеозапись, на которой рэпер говорит, что каждый раз, когда он едет домой, заезжает в Makedas Cookies. Владельцы заведения очень гордились звездным клиентом.

Дольф был мишенью для расстрелов не единожды. В феврале 2017 года рэпер заявил, что в его автомобиль несколько раз стреляли. Затем, в сентябре того же года, он был ранен во время стрельбы в Лос-Анджелесе.

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