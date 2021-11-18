Израильский политический аналитик Соломон Манн рассмотрел вероятность того, что Соединённые Штаты передали Великобритании украинскую проблему и поиск путей её решения.
Своё мнение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Сейчас Великобритания пытается активно играть вообще на всех полях. После того, как эта страна вышла из-под жёсткой опеки Брюсселя, она переживает своего рода возрождение. Британцы восстанавливают свои старые политические контакты, выходят из поля главенствования Евросоюза. Они стремятся вернуть представление о Британии как о стране № 2 в мировой политике. А политика даёт ей возможность играть активную роль в экономике. Им достался от американцев ряд подарков: открытые экономические зоны, возможность продавать свои товары в США по новым тарифам. А за это они должны выполнять определеннее работы в пользу Соединённых Штатов», - считает эксперт.
По его словам, речь идёт о «работах» на европейском континенте.
«Именно Европа сейчас является конкурентом США. Без решения этой проблемы они не могут приступить к своей главной миссии – к вытеснению Китая. В последнее время он стал слишком мощным, а по промышленному производству превосходит США. Но с ним нельзя бороться, имея за спиной Евросоюз», - говорит Соломон Манн.
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Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что сейчас в Европе лидирует не Германия, а Франция.
Также Politeka сообщала, что, по словам Манна, Великобритания при любом правительстве не вернётся в Европу.