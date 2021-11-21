Актера кино и сериалов Арта ЛаФлера не стало на 79-м году — он был одним из самых узнаваемых голливудских актеров и звездой сериалов "Доктор Хаус" и "Менталист".
Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила его вдова, Шелли. На протяжении 10 лет он пытался побороть болезнь Паркинсона.
"Он был щедрым и самоотверженным человеком, всегда говорил о нас с такой гордостью и любовью. Мне очень повезло, что 43 года я провела в отношениях с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше жизни, и значил для нас целый мир", — написала Шелли ЛаФлер.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Известная украинская певица попала в ДТП, кадры аварии: "Это просто..."
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
Украинцам повышают выплаты, озвучены суммы: "С первого декабря..."
Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая"
ЛаФлер родился 9 сентября в Индиане. Сниматься артист начал в конце 70-х годов.
В послужном списке артиста — почти две сотни ролей в кино и сериалах: "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Байки из склепа", "Северная сторона", "Поле чудес", "Капля" 1988-го, "Блюз Хилл-стрит", "Кобра" со Сталлоне, "Команда "А", "Чертова служба в госпитале М.Э.Ш." и других знаковых лентах.
Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.
Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.
Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.