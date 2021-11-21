Актера кино и сериалов Арта ЛаФлера не стало на 79-м году — он был одним из самых узнаваемых голливудских актеров и звездой сериалов "Доктор Хаус" и "Менталист".

Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила его вдова, Шелли. На протяжении 10 лет он пытался побороть болезнь Паркинсона.

"Он был щедрым и самоотверженным человеком, всегда говорил о нас с такой гордостью и любовью. Мне очень повезло, что 43 года я провела в отношениях с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше жизни, и значил для нас целый мир", — написала Шелли ЛаФлер.

ЛаФлер родился 9 сентября в Индиане. Сниматься артист начал в конце 70-х годов.

В послужном списке артиста — почти две сотни ролей в кино и сериалах: "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Байки из склепа", "Северная сторона", "Поле чудес", "Капля" 1988-го, "Блюз Хилл-стрит", "Кобра" со Сталлоне, "Команда "А", "Чертова служба в госпитале М.Э.Ш." и других знаковых лентах.

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