Питер Эйкройд, номинированный на премию "Эмми", бывший актер "Субботней ночи в прямом эфире" и брат Дэна Эйкройда из "Охотников за привидениями", умер в возрасте 66 лет.
О смерти артиста сообщается на аккаунтах культового комедийного шоу Saturday Night Live, для которого Питер несколько лет писал скетчи, сам же их разыгрывая с соратниками. Причина смерти не названа.
Актер скончался на следующий день после своего 66-летия. Питер Эйкройд родился 19 ноября 1955 года в Оттаве, Канада.
Эйкройд начал свою комедийную карьеру в 1977-м с небольших ролей в "Новых мстителях" и "SCTV", где его брат также был актером. За год своего пребывания в "SNL" он получил первую номинацию на премию "Эмми" в эстрадной или музыкальной программе вместе с несколькими другими авторами того времени.
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Сыграл в лентах "Доктор Детройт", "Сети зла", "Сплошные неприятности", "Меч короля Артура", "Яйцеголовые", других. Был одним из создателей сериала "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".
В сети многие оставили слова сочуствия и поддержки для близких актера: "Пусть его память навсегда будет благословением", "Спокойно отдыхай среди звезд", "Мои искренние соболезнования семье".
Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.
Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.
Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.