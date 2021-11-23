18 ноября скончался джазовый музыкант, певец, пианист, номинант на "Грэмми" Дэйв Фришберг - о его смерти сообщили не сразу, ведь близкие хотели поскорбеть в тишине.

О кончине музыканта сообщила NYT со ссылкой на вдову хитмейкера Эйприл. По словам его супруги Эйприл Магнуссон, 88-летний артист несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Она добавила, что всегда будет его любить.

Джазовый музыкант, опытный певец и пианист, долгую жизнь писал забавные, остроумные песни. Его здоровье внезапно ухудшилось за последние несколько лет, что побудило начать кампанию GoFundMe, чтобы поддержать медицинские счета.

Фришберг начал профессионально заниматься джазом в 1950-е. Известность ему принесло сотрудничество с образовательным сериалом о музыке Schoolhouse Rock. Это детское образовательное шоу, начавшее выходить в 1973-м. Практически неизвестное у нас, но чрезвычайно популярное в Штатах.

Песни Фришберга можно услышать в сиквеле "Блондинки в законе", комедии "Отцовство" с Бертом Рейнольдсом и других сериалах и телепередачах. В 2017 году Фришберг выпустил автобиографию My Dear Departed Past о своей музыкальной карьере и работе со Schoolhouse Rock.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.

Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.