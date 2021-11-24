Умер Слайд Хэмптон - знаковый тромбонист, композитор и аранжировщик, одна из важнейших фигур в джазе - он отошел 18 ноября в своем доме в Нью-Джерси.

Об этом сообщает WBGO со ссылкой на сына музыканта. Музыканту было 89 лет.

Он мог взять небольшой оркестр и заставить его звучать как оркестр - не только по размаху, но и по волнению, впечатлению и замысловатым слоям звука. Когда он поднял трубу для соло, результаты всегда были впечатляющими: сочетание глубокого блюза и сложной техники.

Локсли Виллингтон Хэмптон родился в 1932-м в Пенсильвании. В семье было двенадцать детей - все играли, родители организовали из них оркестр Duke Hampton Band. Две (из четырех) сестры Слайда сделали далее карьеру как джазовые певицы.

"Грэмми" получил в 1998-м в 2005-м и номинация в 2006-м - за аранжировку Stardust для Диззи Гиллеспи. Отметим, что Слайд был самым известным из довольно немногочисленной группы тромбонистов-левшей.

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