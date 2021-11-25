24 ноября 2021 года стало известно о смерти известного российского и советского актера Владимира Кузнецова - артисту было 65 лет.

Об этом появилась информарция на портале Кино-Театр.ру. На данный момент причина смерти не называется.

Владимир Анатольевич Кузнецов родился 4 октября 1956 года. В 1978-м окончил ВГИК, мастерская Баталова. В 1978-1993 годах - актер Театра-студии киноактера.

Как жаль, что звезда десятков фильмов и кумир поколений ушел из жизни. За свою карьеру актер принял участие в съемках в более чем 40 картинах, среди которых "12 стульев", "Город принял", "По законам военного времени", "Гардемарины, вперед!", "Надежда и опора", "Одиноким предоставляется общежитие", "Артистка из Грибова", "Мертвые души", "Плюмбум, или Опасная игра".

Зрители помнят его по многочисленным выступлениям на театральной сцене. Владимир играл в театре — на протяжении двадцати лет служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.

Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.