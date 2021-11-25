Умер советский и российский певец, оперный бас, актер, педагог Леонид Зимненко - при этом причина смерти артиста пока не уточняется.
Об этом сообщил на странице Facebook художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. В беседе с ТАСС он уточнил, что у певца были проблемы с сердцем и диагностированная пневмония.
"Леонида Орестовича любили абсолютно все! Он видел и ценил талант, потому что сам был очень талантлив , и как человек владеющий даром, смотрел на мир с улыбкой, и говорил о серьезном всегда только с чувством юмора… Светлая память, дорогой Маэстро! Будем помнить, благодарить Вас всегда" - написал Дмитрий Бертман.
Леонид Зимненко родился в 1943 году. В 1971 году он окончил Московскую государственную консерваторию. Его приняли в труппу Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На его сцене он исполнил более 40 партий.
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Сотрудничал с московским музыкальным театром "Геликон-опера", выступал в спектаклях Большого театра. Имея обширный концертный репертуар, гастролировал: Украина, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Япония, Израиль, Эфиопия и так далее.
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