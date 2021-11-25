Политолог Руслан Бизяев рассказал, почему британская королева Елизавета II до сих пор не ушла на пенсию в 95 лет, а также объяснил, какое отличие между вероятными наследниками престола Чарльзом и Уильямом.

Об этом он рассказал в прямом эфире программы «Прогноз».

«Британские элиты не определились, что лучше, а что хуже: Чарльз или Уильям. Чарльз – это обострение, а Уильям – это попытка найти компромисс. Ситуация внутри британских элит 50 на 50, поэтому бабушку Лизу уже 4 года не отпускают на заслуженный отдых», - сказал Бизяев.

По мнению эксперта, принц Чарльз является сторонником идеи уменьшения количества людей, тотального безусловного массового дохода и жизни человека в матрице, а Уильям другой: они считает, что нужно возрождать Британскую империю, но не такой ценой, как в представлении Чарльза.

«У нас мало понимают роль и значение британской королевы в мире: она – это один из ключевых факторов геополитического баланса на нашей планете. Бабушке Лизе, которая ещё помнит Сталина, приходится работать: это показывает, на каком высоком уровне находится британская медицина – ей, на секундочку, 95 лет», - сказал Бизяев.

По словам политолога, представители британских элит не могут определиться, кто из Чарльза и Уильяма наследует престол, поэтому Елизавета II продолжает работать.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал, что ждёт нашу пенсионную систему.

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