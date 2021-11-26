Эксперт по вопросам безопасности Влад Мулык рассказал, насколько возможна глобальная война и от чего может зависеть ее начало.
Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал,
Влад Мулык рассказал, будет ли Россия начинать открытую войну с Украиной.
“Наступать куда-то при тех видах вооружения, которые есть сегодня, устраивать глобальную войнушку на данный момент нецелесообразно никому. Только для того, чтобы какие-то ситуативные вопросы решить. Это возможно в случае мирового коллапса финансовой системы”, - сказал Мулык.
Он отметил, что это может произойти, если произойдет обесценивание валюты. Причем не доллара, а специальных прав заимствования.
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“Россия будет создавать предпосылки для нагнетания обстановки. Это выгодно самой России, демонстрируя всему миру непреклонную волю, волю, а не факт”, - добавил эксперт.
По его словам, когда Россия нагнетает обстановку, другие страны пытаются решить вопросы с мигрантами и строят стены.
Как сообщала Politeka, Олег Саакян заявил, что если у России есть возможность что-то завоевать, то она этим воспользуется.
Также Politeka сообщала, что Юрий Подорожний рассказал о целях Путина в поддержке беспорядков на польско-белорусской границе.