Политолог Руслан Бизяев рассказал, будет ли Польша претендовать на территорию бывшей Галичины и предпринимать попытки, чтобы захватить территории Западной Украины в свой состав.
Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.
“Я не думаю, что проблемы Польши в ближайшем геополитическом десятилетии будут связаны с возвращением Kresy Wschodnie (Западной Украины, - ред.). Хотя да, тот польский политик, который это реализует, войдет в историю Польши золотыми буквами. Но очень часто в политической истории Польши амбиции не соответствовали реальности и приводили к печальным результатам для польской государственности”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что не считает, что будущее Западной Украины будет связано с полноценным вхождением в западную систему ценностей.
“Давайте не забывать, что в той же Польше идет страшная в первую очередь идеологическая война, с тем набором ценностей, которые пытается навязать официальный Брюссель”, - добавил Бизяев.
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По его словам, Украине надо приблизительно 10 лет, чтобы догнать Польшу.
“Польская экономика как часть Евросоюза держится на дотациях, субвенциях и преференциях, которые дает Европейский Союз. Поэтому прямая аналогия тут неуместна”, - подчеркнул эксперт.
Как сообщала Politeka, Ярослав Белов отметил, что если сравнить Украину с Польшей, у нас 50 тыс. фермеров, а в Польше 1,5 млн.
Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко заявил о Беларуси, что у нас постоянно идёт обсуждение вероятных угроз с севера.