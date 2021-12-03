Политолог Руслан Бизяев рассказал, будет ли Польша претендовать на территорию бывшей Галичины и предпринимать попытки, чтобы захватить территории Западной Украины в свой состав.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Я не думаю, что проблемы Польши в ближайшем геополитическом десятилетии будут связаны с возвращением Kresy Wschodnie (Западной Украины, - ред.). Хотя да, тот польский политик, который это реализует, войдет в историю Польши золотыми буквами. Но очень часто в политической истории Польши амбиции не соответствовали реальности и приводили к печальным результатам для польской государственности”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что не считает, что будущее Западной Украины будет связано с полноценным вхождением в западную систему ценностей.

“Давайте не забывать, что в той же Польше идет страшная в первую очередь идеологическая война, с тем набором ценностей, которые пытается навязать официальный Брюссель”, - добавил Бизяев.

По его словам, Украине надо приблизительно 10 лет, чтобы догнать Польшу.

“Польская экономика как часть Евросоюза держится на дотациях, субвенциях и преференциях, которые дает Европейский Союз. Поэтому прямая аналогия тут неуместна”, - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Ярослав Белов отметил, что если сравнить Украину с Польшей, у нас 50 тыс. фермеров, а в Польше 1,5 млн.

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко заявил о Беларуси, что у нас постоянно идёт обсуждение вероятных угроз с севера.



