Дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан рассказал, для чего Украине множественное гражданство и к чему это может привести.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Тема множественного гражданства – это очень важная и чувствительная вещь. Потому что по разным подсчетам от минимум 10 до максимум 25 миллионов граждан украинского происхождения сейчас находятся за границей. В мире примерно 65% государств, давно уже имплементировавших множественное гражданство и имеющих право для своих граждан иметь гражданство других государств», - рассказал Трюхан.

Трюхан сказал, что для Украины очень болезненна тема множественного гражданства. Потому что в Конституции заложено, сообщил он, что в Украине действует единое гражданство. Если, наконец, этот вопрос будет урегулирован так как в ведущих демократиях, считает он, то это для Украины будет большой плюс. Но возникает вопрос, что делать с теми, кто является выходцами из России, заметил он, давать им гражданство или нет. А второй вопрос, подчеркнул он, какой именно объем прав они будут иметь, тот, что и украинцы, или несколько ограниченный.

«Мировой опыт здесь разный, но обычно он означает, что все, кто имеет несколько паспортов, имеют идентичные права с теми, кто имеет только один паспорт. Эти граждане также должны голосовать и, скорее всего, следующим этапом будет идти речь о том, чтобы они могли голосовать по электронной почте. Это огромный ресурс для будущих кандидатов в президенты. Но мне кажется, что граждане, живущие в развитых демократиях мира, имеют более широкий опыт и имеют четкое, осознанное понимание, за кого именно нужно голосовать», - резюмировал Трюхан.

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