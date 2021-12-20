Об этом сообщает NYT, со ссылкой на подтверждение от представителя артиста. Причиной смерти стали последствия рака толстой кишки. Он скончался в больнице спустя 10 месяцев после диагностирования болезни. Болезнь измучила его до неузнаваемости.
"Покойся с силой, Большой Брат, спасибо тебе за поддержку и советы, которые ты дал мне и другим людям. Я очень надеялся на чудо. Теперь ты в руках Бога. Мои соболезнования родным и близким этой легенды хип-хопа" - написал музыкант Ларри Стюард в Facebook.
Будущий Kangol Kid родился 10 августа 1966 года как Шон Шиллер Фекьер в Нью-Йорке в семье выходцев с Гаити.
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Kangol Kid, получил свое прозвище из-за любви к головным уборам известной британской фирмы Kangol, был одним из четырех исполнителей в группе UTFO (Untouchable Force Organization), которая получила широкую известность в 80-х годах.
Также рэпер активно участвовал в благотворительности и привлекал внимание общественности к теме онкологии.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
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