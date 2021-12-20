Умер один из участников легендарного нью-йоркского хип-хоп коллектива UTFO, рэпер Kangol Kid (Шон Шиллер Фекьер) - ему было 55 лет.

Об этом сообщает NYT, со ссылкой на подтверждение от представителя артиста. Причиной смерти стали последствия рака толстой кишки. Он скончался в больнице спустя 10 месяцев после диагностирования болезни. Болезнь измучила его до неузнаваемости.

"Покойся с силой, Большой Брат, спасибо тебе за поддержку и советы, которые ты дал мне и другим людям. Я очень надеялся на чудо. Теперь ты в руках Бога. Мои соболезнования родным и близким этой легенды хип-хопа" - написал музыкант Ларри Стюард в Facebook.

Будущий Kangol Kid родился 10 августа 1966 года как Шон Шиллер Фекьер в Нью-Йорке в семье выходцев с Гаити.

Kangol Kid, получил свое прозвище из-за любви к головным уборам известной британской фирмы Kangol, был одним из четырех исполнителей в группе UTFO (Untouchable Force Organization), которая получила широкую известность в 80-х годах.

Также рэпер активно участвовал в благотворительности и привлекал внимание общественности к теме онкологии.

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.