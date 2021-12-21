Умер французский комик Пьер Кассиньяр, театральный актер, который также снимался во многих фильмах - талантливый артист скончался 20 декабря.

Многочисленные сообщения об этом от коллег артиста появились в социальных сетях. Без уточнений причин смерти знаменитого французкого актера.

Известно, что актер скончался 20 декабря - на следующий день после своего 56-летия. Он просто пошел спать и больше не проснулся.

"Я не знаю, что сказать… рыдания… и безмерные эмоции от мыслей о последних годах! Спасибо за вашу смелость и поддержку. За ваш юмор в этой катастрофе... Мы вас не забудем! Никогда!", - написал актер Николя Бриансон.

Тем временем, актриса Мишель Бернье поблагодарина почившего артиста за дружбу и его доброе сердце, которое для нее всегда "было путеводной звездой".

Друзья говорят об актере с теплотой и вспоминают, что на сцене он был таким же, как и в обычной жизни. Показывал доброту, щедрость и любовь к жизни.

На французкой сцене Пьер Кассиньяр дебютировал в 87-м. Сниматься начал годом позже: "Провинциал", "Мегрэ", "Французская женщина" с Эммануэль Беар (картина взяла три приза на ММКФ в 95-м), "Человек и его собака", "Загадочные убийства Агаты Кристи", "Завоевание".

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

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