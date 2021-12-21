Об этом сообщило издание NSN со ссылкой на сайт группы. Причиной смерти музыканта стала непродолжительная болезнь, характер которой не обозначен. Ему было 70 лет.

«С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг, хороший человек и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни», – говорится на сайте Smokie.

Бас-гитарист и вокалист Терри Уттли, родившийся в 1951 году, был одним из ее «отцов-основателей» группы Smokie.

В 1976 году был выпущен сингл Living Next Door to Alice, который стал самым известным хитом Smokie. Рок-группа неоднократно давала концерты по всему миру. На пике популярности Smokie собирала в Европе полные залы и выпускала альбомы миллионными тиражами.

В декабре 2021 года рок-группа планировала выступить с концертом, однако выступление было перенесено на март 2022 года.

Аттли был единственным, кто оставался в составе проекта с 1965-го и по сей день (с перерывом в 1966-1968-м).

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