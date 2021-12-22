Скончался британский актер Джек Хедли, который снялся в фильме о Джеймсе Бонде "Только для ваших глаз" и в военной драме "Лоуренс Аравийский"

Об этом передает Deadline. В качестве причины ухода артиста, отметившегося изрядным множеством ролей, названа непродолжительная болезнь, с которой Джек до последних дней сражался с мужеством.

"Это поколение британского телевидения было полно актеров, которые были одновременно блестяще талантливыми и постоянно почему-то недооценивались - Джек Хедли в роли подполковника Престона был ярким примером. Какой это был чудесный, теплый, правдоподобный человек" - отметила писательница Берендина Смедли.

Родившийся в Лондоне под именем Джек Хокинс, он сменил фамилию в начале своей карьеры, чтобы избежать путаницы с известным британским актером с такой же фамилией.

В начале 1960-х годов сыграл в сериале BBC "Мир Тима Фрейзера". В том же десятилетии снялся в фильмах "Лоуренс Аравийский", "Алый клинок", "Колдовство" и "Тайна кровавого острова".



В 1981 году на экраны вышел фильм о Джеймсе Бонде "Только для твоих глаз", в котором Хедли сыграл археолога Тимоти Хэвлока. Впоследствии он исполнил главную роль в "Нью-Йоркском потрошителе" (1982). Также снимался в проектах BBC, среди которых сериал "Диксон из Док Грин".

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