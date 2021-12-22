Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Смерть наступила 19 декабря, по каким причинам — не уточняется. Скорее всего она умела по естественным причинам, ведь Салли Энн Хоус было уже 91.
Хоус родилась в 1930 году в Лондоне в семье популярнейшего британского комика и певца Бобби Хоуса и актрисы и певицы Патрисии Мэлоун.
Причем вся ее семья так или иначе сияла как звезды на различных поприщах, в основном - по части культуры и искусства. На сцену впервые вышла еще школьницей, на экранах впервые появилась тоже еще ребенком - в 43-м. Она часто играла царственных, аристократичных девушек - ведь этому способствовала ее необычайно яркая внешность.
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В числе ее работ около 50 проектов - мистическая драма "Дом на полпути", хоррор "Глубокой ночью", "Жизнь и приключения Николаса Никльби" 47-го, сериал "Миссия невыполнима", номинированный на "Оскар" семейный мюзикл с Бенни Хиллом "Пиф-паф ой-ой-ой!" - по детской книге Яна Флеминга, "Собака Баскервилей" 72-го - со Стюартом Грейнджером в роли Холмса.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
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