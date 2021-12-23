Об этом сообщают российские СМИ. В последние годы жизни он страдал от продолжительной болезни. Точные причины смерти Лобанова пока неизвестны. Актеру был 81 год. Многим его колегам трудно с этим смириться, ведь для них его уход стал большим горем.

Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Актерскую карьеру начал в 20 лет в "Русском драматическом театре Эстонской ССР", через некоторое время переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Лобанов — признанный российский театральный актер. Но в последние пять лет он стал все заметнее появляться на киноэкранах и объяснел это так: "Я тридцать лет играл на сцене, сыграл столько прекрасных ролей, встречался с выдающимися мастерами и, пожалуй, как профессионал вполне доволен. В кино снимаюсь, но тоже очень разборчив".

В кино особенно заметные роли он сыграл в "Агенте национальной безопасности", первом сезоне сериала "Улицы разбитых фонарей", "Мастере и Маргарите", в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Сталинград".

В 2007 году Лобанов стал народным артистом России, в 2011 году получил орден "Честь и мужество".

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

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