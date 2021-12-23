Об этом сообщает издание Today.in. Скончался Винсенте Фелью 17 декабря на 75-м году жизни в Гаване. Он умер в середине концерта из-за обширного сердечного приступа, о чем рассказали его близкие и свидетели этого события.
"Только что скончался брат души, наш любимый Висенте Фелью. Мне очень грустно. Ты всегда будешь здесь. Это всегда будет ваш Дом. Удачной поездки, братишка", - написал в сети его друг, музыкант Виктор Эредиа.
В 70-х Фелью стал одним из лидеров движения Nueva trova, зародившегося на Кубе в конце XIX века и получившего развитие в 40-х на базе филини - романтического шансона.
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Музыкой он начал серьезно заниматься под влиянием отца. Первую песню написал в 1964-м, первую официальную пластинку выпустил в 1978-м. Сочинял музыку для театра и ТВ, руководил культурным центром, был музыкальным редактором на национальном телевидении, работал на радио.
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