Как сообщает La Nacion со ссылкой на семью музыканта, Руис скончался в госпитале. Аргентинский композитор был госпитализирован несколько дней назад из-за осложнений со здоровьем. Члены его семьи подтвердили, что у артиста был обнаружен сепсис.

На прошлой неделе его дочь Алехандра Лопес выходила на связь с поклонниками, чтобы предупредить о критическом состоянии своего отца. Она рассказала, что его организм не реагирует на лечение, а врачи предупреждали о худшем развитии событий. Последние дни жизни музыкант провел в больнице.

Оскар Лопес Руис родился в 1938 году в Буэнос-Айресе. В 61-м музыкант присоединился к коллективу Астора "Великого" Пьяцоллы, у которого трудился четверть века. Позже Руис собрал свою группу - Nuevo Tango.

В конце шестидесятых он был музыкальным директором лейбла Trova и ценился за профессионализм и таланты. На протяжении 54 лет музыкант был женат на певице Донне Кэролл, которая скончалась в марте прошлого года.

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

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