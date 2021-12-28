Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет - зрители запомнили его по ролям во многих старых фильмах.

Об этом печальном событии сообщили на сайте Минского драматического театра имени Горького. Виталий Михайлович служил в этом театре с 1972 года и до своих последних дней.

"Коллектив Национального академического драматического театра имени Горького понес большую утрату - на 81 году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", - говорится в нем.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. В 1964-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности "актер драматического театра и кино".

С 1972 года Быков служил в Национальном академическом драматическом театре имени Горького, где был старейшим сотрудником сцены. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го". Последней работой в кино стал сериал "Белые волки".

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