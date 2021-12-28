Во вторник, 28 декабря, пришло известие о смерти Хьюго Эрнана Марадоны – бывшего аргентинского футболиста, тренера и брата одного из лучших футболистов всех времен Диего Марадоны.

О трагической новости сообщил итальянский сайт SportMediaset. Хьюго Эрнан Марадона скончался в возрасте 52 лет. Это случилось через год после смерти его легендарного брата Диего Марадоны.

Причиной ухода из жизни Марадоны-младшего стала остановка сердца. Это произошло в его доме в итальянском Неаполе. Медики, которые прибыли на вызов, пытались его спасти, но в итоге констатировали смерть Марадоны-младшего.

Его брат Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти также стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Хьюго не был так популярен за пределами родной страны, как его брат, но пользовался авторитетом на родине и был высококлассным футболистом, а затем и тренером.

Хьюго Эрнан Марадона был профессиональным футболистом с 18 лет, выступал за юношескую сборную Аргентины, играл за различные клубы в Южной Америке, Европе, Японии и Канаде, в том числе "Райо Вальекано" и "Рапид Вена". В зрелом возрасте занялся тренерской деятельностью.

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