Об этом сообщила The Telegraph. Эйприл было 86 лет. В биографии Эшли - попытки суицида, надругательство, психбольница, лишения и трансвестизм.

Родившийся в Великобритании в 1935 году. Джордж Джеймсон был одним из шести детей в большой религиозной семье. Провел детство и юность в страданиях, муках, болезнях.

Парень рос в портовом Ливерпуле и в 16 лет поступил в торговый флот. Ему уже тогда казалось, что с ним что-то не так - первую попытку суицида Джордж совершил в 17-летнем возрасте.

В конце 50-х Джордж отправился в Париж, где начал выступать в кабаре под женским псевдонимом. В 25 лет он накопил на операцию и совершил трансгендерный переход. После этого в Великобританию вернулась женщина по имени Эйприл Эшли. Она снималась в качестве модели в журналах уровня Vogue и играла в кино, даже вышла замуж.

Снималась в кино, в том числе в "Дороге в Гонконг" с Кросби, Хоупом и Джоан Коллинз и в драме "Человек". Внимательный зритель может заметить благодарность Эшли в титрах "Девушки из Дании". Дважды скандально была замужем, в том числе за видным аристократом.

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