Информацией о кончине Владимира Поночевного поделились на сайте "Кино-театр". Известно, что он тяжело болел коронавирусной инфекцией. А причиной смерти артиста стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.
Владимир Поночевный появился на свет 13 июня 1939 года. Артист – выпускник ВГИКа 1961 года. Кинодебют актера состоялся еще во времена студенчества. Он сыграл партизана в картине "Юность наших отцов".
В год получения диплома вуза Поночевный снялся в картине "Рассказы о юности", в которой сыграл Ивана.
Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Полосатое счастье", "Внимание! В городе волшебник!", "Государственная граница", "Сыновья уходят в бой", "Время выбрало нас", а также "Каменская-1".
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