Ушел из жизни советский актер Владимир Поночевный, который стал известен по многим сериалам - сообщается, что смерть артиста наступила в среду, 29 декабря.

Информацией о кончине Владимира Поночевного поделились на сайте "Кино-театр". Известно, что он тяжело болел коронавирусной инфекцией. А причиной смерти артиста стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Владимир Поночевный появился на свет 13 июня 1939 года. Артист – выпускник ВГИКа 1961 года. Кинодебют актера состоялся еще во времена студенчества. Он сыграл партизана в картине "Юность наших отцов".

В год получения диплома вуза Поночевный снялся в картине "Рассказы о юности", в которой сыграл Ивана.

Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Полосатое счастье", "Внимание! В городе волшебник!", "Государственная граница", "Сыновья уходят в бой", "Время выбрало нас", а также "Каменская-1".

Пользователи сети высказывают свое сочуствие семье и близким актера: "Снова ковид. Светлая память, хорошему актеру...", "Добрая память", "Светлая память, пусть ангелы вас хранят".

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.