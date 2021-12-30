В возрасте 83 лет скончалась Лидия Захаренко - она была советской певицей и актрисей, при жизни удостоилась звания народной артистки РСФСР.

Об этом сообщила пресс-служба театра Московского академического музыкального театра имени Станиславского, в котором служила актриса Лидия Захаренко. Причина смерти певицы, украинского происхождения, не называется.

"Лидия Константиновна обладала голосом широчайшего диапазона и исполняла партии, как для сопрано, так и для меццо-сопрано. Музыкальный театр выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны, всем лично знавшим ее", — с глубоким прискорбием сообщили в театре.

Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. В 1960 году артистка окончила Харьковскую консерваторию, в 1966-м — Московскую.

С 1966 года Захаренко была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Она была солисткой оперной труппы Московского академического Музыкального театра, в течение почти тридцати лет — ведущей солисткой. Много гастролировала за рубежом, выступала на радио и телевидении, создала ряд записей в ГосФонде СССР.

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