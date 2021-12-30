Об этом сообщила пресс-служба театра Московского академического музыкального театра имени Станиславского, в котором служила актриса Лидия Захаренко. Причина смерти певицы, украинского происхождения, не называется.
"Лидия Константиновна обладала голосом широчайшего диапазона и исполняла партии, как для сопрано, так и для меццо-сопрано. Музыкальный театр выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны, всем лично знавшим ее", — с глубоким прискорбием сообщили в театре.
Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. В 1960 году артистка окончила Харьковскую консерваторию, в 1966-м — Московскую.
С 1966 года Захаренко была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Дорога усыпана обломками: под Киевом тяжелое ДТП, движение заблокировано
"Холостяк" Добрынин готовится с семьей покинуть Украину: "Думали в Таиланд, но..."
Шоптенко засветила свой дом по соседству с Монатиком и Дорофеевой: "Обещаю, это..."
Тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."
Она была солисткой оперной труппы Московского академического Музыкального театра, в течение почти тридцати лет — ведущей солисткой. Много гастролировала за рубежом, выступала на радио и телевидении, создала ряд записей в ГосФонде СССР.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.