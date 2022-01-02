Как сообщается, автобус ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани внезапно наехал на опору железнодорожного моста.
По предварительной информации, причиной аварии стала ошибка водителя – именно по его вине тяжелый автобус повело на гололеде, а затем он на полной скорости въехал в опору моста.
По словам очевидца, "неоплан" вылетел на встречку и врезался в опору моста. Среди погибших и водитель автобуса. Предварительно, он мог уснуть за рулем или не справился с управлением из-за сильного гололеда.
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Всего на рейсе Москва – Астрахань было два водителя. Второй шофер спал в момент ДТП, пока за рулем был его сменщик.
По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 21 (сперва сообщалось о шести жертвах). Среди погибших дети 10 и 11 лет.
Три человека в реанимации, среди них второй водитель "неоплана". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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