Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Рязанской области России.

Как сообщается, автобус ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани внезапно наехал на опору железнодорожного моста.

По предварительной информации, причиной аварии стала ошибка водителя – именно по его вине тяжелый автобус повело на гололеде, а затем он на полной скорости въехал в опору моста.

По словам очевидца, "неоплан" вылетел на встречку и врезался в опору моста. Среди погибших и водитель автобуса. Предварительно, он мог уснуть за рулем или не справился с управлением из-за сильного гололеда.

Всего на рейсе Москва – Астрахань было два водителя. Второй шофер спал в момент ДТП, пока за рулем был его сменщик.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 21 (сперва сообщалось о шести жертвах). Среди погибших дети 10 и 11 лет.

Три человека в реанимации, среди них второй водитель "неоплана". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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