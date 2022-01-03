Известный американский актер, продюсер, модельер и сценарист Макс Жюльен умер в день своего дня рождения - звезде многих фильмов было 88 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от друзей артиста. Причина смерти не раскрывается.

«На протяжении десятилетий карьеры Жюльен был известен своей смелостью, честностью и прямолинейностью. Он будет жить и говорить свою правду как на профессиональном, так и на частном уровне. Его считали редким человеком среди мужчин», - сообщили коллеги актеры.

Жюльен родился в Вашингтоне. Получив актерское образование, начал карьеру в нью-йоркском клубе. На экранах дебютировал в "Черном клановце" 1966-го.

В 73-м Жюльен сыграл главную роль в важнейшем для черной субкультуры фильме "Сутенер" (The Mack), R-ленте о противостоянии только что освободившегося из застенков молодого амбициозного, собственно, сутенера Голди коррумпированным полицейским.

Плюс на счету покойного "Отряд "Стиляги", "Напрямик", "Как стать игроком", "Один из нас", так далее.

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