В США прямо на Рождество умерла бывшая звезда Клуба Микки Мауса и известная певица Тиффани Хейл - знаменитой женщине было 46 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от коллег Хейл. Причиной стала остановка сердца. Отмечено, что свои последние дни женщина провела в коме.

"В начале этого месяца у нее случилась остановка сердца, в результате чего она оказалась в коме. После многих молитв и с семьей рядом с ней наша дорогая Тифф сделала свой последний вздох рождественским утром. Сейчас она мирно отдыхает", — отметила актриса Диди Магно Холл.

Тиффини дебютировала в фильме "Новый клуб Микки Мауса" в 1989-м и оставалась в проектах Disney Channel до 1991-го. Тиффани Хейл снималась в сериалах Дисней с 1989 по 1995 год.

Годом ранее Хейл влилась в продюсерский поп-проект The Party, ставший первой группой, подписанной молодым на тот момент лэйблом Hollywood Records.

Группа выпустила два студийных альбома и еще три — с ремиксами и лучшими хитами. Главное достижение — трек In My Dreams, кавер "тяжелой" группы Dokken, - песня поднялась до 34-го места "горячей сотни" Billboard.

Она отошла от всеобщего внимания после финала Клуба Микки Мауса и не присутствовала на общей вечеринке в 2013 году.

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