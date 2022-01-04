Об этом сообщило местное агентство NJ.com. Брюс последний раз выходил на связь ближе к концу декабря и обеспокоенным родственникам пришлось обратиться в полицию. Его поиски длилилсь несколько недель.
Тело артиста было найдено в пятницу вечером на складе в штате Нью-Джерси, где жил актер Роберт Брюс.
Отмечается, что актер также использовал помещение как офис. В полиции отметили, что криминальной составляющей в произошедшем не обнаружено. Тем не менее расследование продолжается.
"Мои соболезнования! Мне искренне жаль читать об этой трагедии. Ты всегда был долгожданным дополнением к любому эпизоду", - написал его друг актер Кевин Смит.
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Шоу Comic Book Men выходило на AMC в 2012-2018 годах, большая его часть происходит в магазине "Тайная берлога Джея и Молчаливого Боба", принадлежащем Кевину Смиту и Джейсону Мьюзу.
Брюс появлялся в более чем тридцати эпизодах сериала, а так же выступал продюсером и консультантом на шоу, будучи видным специалистом в области комиксов и предметов коллекционирования.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
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