Как передает SFChronicle, музыкант скончался в Сан-Хосе 2 января от редкой формы рака в 42 года. Диагноз рэперу Traxamillion был поставлен в 2017-м.

Слух о его смерти быстро распространился в социальных сетях, привлекая воспоминания и дань уважения от ряда людей.

«Покойся с миром Traxamillion. Ты держался за жизнь до последнего. Продюсер из Сан-Хосе, который помогал создавать звук «Hyphy», скончался сегодня. Это огромная потеря для Северной Калифорнии. Мы выражаем наши соболезнования его семье и близким», - написал Thizzler on the Roof в Твиттере.

Настоящее имя Traxamillion Султан Бэнкс. Он родился 28 февраля 1979 года. Первый альбом выпустил в 2006-м.

Бэнкс работал с такими артистами, как E-40, City Girls, Yukmouth, Andre Nickatina, Mac Dre, Messy Marv, Joyner Lucas, TI, Freeway, The Lonely Island и другими и оказал существенное влияние на формирование хайфи - направление хип-хопа, зародившееся в 90-е в области залива Сан-Франциско.

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