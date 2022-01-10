Американский комик и актер Боб Сагет умер в возрасте 65 лет 9 января в штате Флорида - на место были вызваны представители полиции.

Об этом сообщили на официальной странице окружного шерифа в Twitter. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Орландо. Там Сагет давал концерт. В номер приехали представители местного шерифа, они опознали комика.

Признаков насилия или употребления наркотиков не нашли. Неизвестно, что произошло с Бобом Сагетом. Причины трагедии полицейским еще предстоит установить.

"Ранее сегодня помощники шерифа были вызваны в отель Ritz-Carlton в Орландо. Этот человек был опознан как Роберт Сагет и был объявлен мертвым на месте происшествия. Детективы не обнаружили никаких признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", – говорится в сообщении.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму", отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом". Он был ведущим передачи "Americaʼs Funniest Home Videos ("Самые смешные домашние видео Америки"), выходившего с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".

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