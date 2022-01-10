Об этом сообщила La Rebubblica. Незадолго до кончины 62-летний артист попал в психиатрическую лечебницу и пообещал изданию написать колонку о пережитом, в частности, рассказать о пациентах, с которыми ему там пришлось столкнуться. Но не успел.
"Мне жаль этого человека. Он переехал сюда около шести лет назад, и я не могу сказать, что знал его хорошо, он был очень закрытым. тем не мение он был добр и вежлив, никогда не хвастался, что стал знаменитым писателем", - рассказал его сосед.
Тревизан родился 12 декабря в Креспадоро, недалеко от Венеции. До того, как податься в творчество, работал клерком на мебельной фабрике и мороженщиком.
Национального успеха добился в начале нулевых со своим вторым романом "15 000 шагов", герой которого - Томас, человек с ОКР (заболевание, вызывающее навязчивые мысли) и огромным количеством фобий.
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Примерно тогда же начал сниматься, дебютировав главной мужской ролью, Витторио, в мелодраме "Первая любовь". Далее - "Соле", "Венецианский детектив", "Не убей", "Натюрморт" - всего порядка двадцати фильмов и сериалов. Поставил несколько театральных пьес как режиссер.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
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