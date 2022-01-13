Вокалист, бас-гитарист и автор песен легендарной хард-рок/хэви-метал группы "Budgie" Берк Шелли скончался 10 января, о чем сообщила его дочь.

Известие о его кончине сообщила в тот же день его дочь Эла. Великий музыкант скончался во сне в госпитале родного Кардиффа. Ему был 71 год.

Два года назад Шелли признался, что страдает от аневризмы аорты - опасного и аномального набухания главной артерии, снабжающей организм кровью.

У него также был синдром Стиклера, генетическое заболевание, которое может вызвать серьезные проблемы со зрением, слухом и суставами. В то время он сказал Wales Online, что отказался от необходимой операции из-за риска того, что она приведет к непоправимому повреждению позвоночника.

Группа Budgie первоначально образовалась в 1967 году в Кардиффе, Уэльс, в составе Шелли (вокал, бас), Тони Борджа (гитара) и Рэя Филлипса (ударные), и к началу 1970-х годов команда подписала контракт с MCA Records.

Коллеги артиста скорбят в сети: "Мир вечный Берк; тебя будет не хватать", "Печальные новости, что один из моих настоящих героев, Берк Шелли, покинул нас", "Его работы вдохновляли поколения музыкантов и будут продолжать вдохновлять в будущем".

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