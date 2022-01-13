Известие о его кончине сообщила в тот же день его дочь Эла. Великий музыкант скончался во сне в госпитале родного Кардиффа. Ему был 71 год.
Два года назад Шелли признался, что страдает от аневризмы аорты - опасного и аномального набухания главной артерии, снабжающей организм кровью.
У него также был синдром Стиклера, генетическое заболевание, которое может вызвать серьезные проблемы со зрением, слухом и суставами. В то время он сказал Wales Online, что отказался от необходимой операции из-за риска того, что она приведет к непоправимому повреждению позвоночника.
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Группа Budgie первоначально образовалась в 1967 году в Кардиффе, Уэльс, в составе Шелли (вокал, бас), Тони Борджа (гитара) и Рэя Филлипса (ударные), и к началу 1970-х годов команда подписала контракт с MCA Records.
Коллеги артиста скорбят в сети: "Мир вечный Берк; тебя будет не хватать", "Печальные новости, что один из моих настоящих героев, Берк Шелли, покинул нас", "Его работы вдохновляли поколения музыкантов и будут продолжать вдохновлять в будущем".
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