Шесть десятилетий этот большой во всех смыслах человек писал о моде в различных изданиях, но больше всего запомнился как главный редактор американской версии журнала Vogue.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, 18 января мир моды лишился настоящей легенды. В возрасте 73 лет умер фэшн-журналист Андре Леон Телли. Пока что причины смерти не уточняются.

Андре родился 16 октября 1949 года в Вашингтоне. Все свое детство он провел, впрочем, в Северной Каролине, где его воспитанием занималась бабушка Бенни. Именно ей Телли обязан своим чувством стиля и любовью к моде — Бенни подарила внуку первую дизайнерскую (хоть и фейковую) вещь. Это была пижама Christian Dior, которую он просто обожал и хранил до последнего дня своей жизни в гардеробе.

Будущая звезда моды Телли окончил Центральный университет Северной Каролины, где получил степень бакалавра искусств по французской литературе. Также он получил степень магистра искусств по французской литературе в Университете Брауна.

В модную журналистику Андре пришел в 1975 году, когда начал работать в издание The Interwiew легендарного Энди Уорхола. После этого Андре успел поработать в таких культовых изданиях, как Vanity Fair, House & Garden, New York Times, Vogue.

В 2008-м Андре работал косультантом по стилю самой Мишель Обамы, первой леди США. Именно он познакомил ее с дизайнером Джейсоном Ву, у которого она покупала свои наряды, в частности, платье, в котором была на инаугурации своего супруга.

Современное поколение знает его по шоу "Топ-модель по-американски", где он выступал судьей. Во многих вещах он был первопроходцем, в том числе и как главный редактор именитого издания Vogue с темным цветом кожи. Андре выступал за большее разнообразие национальностей среди моделей и дизайнеров, а также обладал невероятным чувством стиля.

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