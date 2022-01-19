У Пьюса было редкое заболевание - в рамках благотворительной акции были собраны средства, на которые музыканту провели первую операцию.

Об этом сообщает издание TVN24. Скончался важный польский рэпер Пьюс (Pjus) Кароль Ежи Новаковский. 39-летний артист умер от остановки сердца во время сложнейшей многочасовой операции.

"Он был иконой борьбы, он не сдавался. Он просто хотел быстро восстановиться и вернуться к своим планам. Он не переживал за себя, реагировал как рыцарь на все свои раны и это вдохновляло, - вспоминал в интервью рэпер и продюсер Тэн Тып Мес.

У Пьюса было редкое заболевание - нейрофиброматоз второго типа характеризуется (множественными опухолями, пигментными пятнами, костными изменениями, когнитивными нарушениями), который рэперу диагностировали еще в 2004-м.

В рамках благотворительной акции были собраны средства, на которые музыканту провели первую операцию по удалению опухоли слухового нерва.

В 2008-м Пьюсу удалили опухоль с позвоночника. В результате изнурительного лечения артист потерял слух, который удалось восстановить с помощью двухсторонних стволовых имплантов. Таким образом, сделав рэпера "первым человеком с цифровым слухом". В прошлом году Пьюс был вновь госпитализирован.

Выступал с такими артистами, как Ten Typ Mes, Numer Raz, Molesta Ewenement, DJ Decks, Pezet, Eldo / Flexxip.

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