Об этом сообщает издание TVN24. Скончался важный польский рэпер Пьюс (Pjus) Кароль Ежи Новаковский. 39-летний артист умер от остановки сердца во время сложнейшей многочасовой операции.
"Он был иконой борьбы, он не сдавался. Он просто хотел быстро восстановиться и вернуться к своим планам. Он не переживал за себя, реагировал как рыцарь на все свои раны и это вдохновляло, - вспоминал в интервью рэпер и продюсер Тэн Тып Мес.
У Пьюса было редкое заболевание - нейрофиброматоз второго типа характеризуется (множественными опухолями, пигментными пятнами, костными изменениями, когнитивными нарушениями), который рэперу диагностировали еще в 2004-м.
В рамках благотворительной акции были собраны средства, на которые музыканту провели первую операцию по удалению опухоли слухового нерва.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте: «У него есть сторона…»
Внезапно ушел из жизни участник «Холостячки», мужчине было всего 34 года: подробности трагедии
В 2008-м Пьюсу удалили опухоль с позвоночника. В результате изнурительного лечения артист потерял слух, который удалось восстановить с помощью двухсторонних стволовых имплантов. Таким образом, сделав рэпера "первым человеком с цифровым слухом". В прошлом году Пьюс был вновь госпитализирован.
Выступал с такими артистами, как Ten Typ Mes, Numer Raz, Molesta Ewenement, DJ Decks, Pezet, Eldo / Flexxip.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.