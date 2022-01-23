Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграмм-канал Readovka, во время аварии погибло три человека, которые находились в салоне автомобиля. О происшествии сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Отмечается, что ДТП произошла по вине водителя, который проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы, которые сообщали о приближении поезда. Машина выехала на железнодорожный переезд прямо в тот момент, когда там проезжал пригородный поезд №6853 Узуново – Троекурово. Вероятно, водитель надеялся успеть проскочить до того, как поезд приблизится. Авария произошла в Рязанской области.
На фото с места происшествия видно, что машина буквально была раздавлена поездом. На месте работают спасатели и представители разных служб. Из-за аварии железная дорога, фактически, оказалась заблокированной.
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