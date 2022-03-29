1 апреля к нашей планете максимально приблизится астероид, который астрономы назвали “потенциально опасным”.

Об этом пишет Live Science.

В то же время людям не советуют впадать в панику, поскольку расстояние между Землей и космическим телом составит 7,4 миллиона километров.

Диаметр астероида 2007 FF1 составляет от 110 до 260 метров. Небесное тело известно как астероид класса Аполлон, а его орбита вокруг Солнца, которая занимает 684 дня, пересекается с орбитой Земли. Астероид классифицируют как потенциально опасный из-за его размера и относительно близкой к Земле орбиты.

Это будет самый близкий пролет астероида 2007 FF1 возле Земли, после того, как астрономы впервые обнаружили его в 2007 году. В 2020 году он уже пролетал мимо нашей планеты и приблизился к ней на расстояние в 17,3 миллиона километров. Астероид двигался тогда с той же скоростью, что и сейчас — 47 950 км/ч.

В следующий раз астероид максимально приблизится к Земле 2 апреля 2037 года и согласно прогнозам,”помашет рукой” с расстояния 7,9 миллиона километров.