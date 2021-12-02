Kia Sportage с момента дебюта модели первого поколения в середине 1990-х годов превратился в компактный внедорожник.
Об этом сообщает "motortrend.com".
Построенный на платформе, относящейся к Hyundai Tucson 2016-2021 годов, нынешний Kia Sportage поступил в продажу в 2017 модельном году.
Kia представляет полностью переработанный Sportage для 2023 модельного года.
Kia Sportage LX Value Edition оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, бесключевым доступом без рук и передними сиденьями с подогревом.
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Kia Sportage 2022 года будет иметь более высокие показатели безопасности при столкновениях предыдущих модельных лет.
От NHTSA поколение Kia Sportage ежегодно с момента своего дебюта получает наивысший общий рейтинг безопасности в пять звезд. IIHS определил его Лучшим выбором в области безопасности за последние два года подряд.
Стандартные функции помощи водителю Kia Sportage и активной безопасности включают предупреждение о столкновении спереди с автоматическим экстренным торможением, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о выезде с полосы движения, предупреждение о слепой зоне и предупреждение о перекрестном движении сзади.
Адаптивный круиз-контроль является дополнительным или входит в комплект в зависимости от комплектации.
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