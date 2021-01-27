12 февраля 2021 года – шестая годовщина подписания вторых Минских соглашений.

Говоря о подписании Минских договоренностей, надо понимать, что на тот момент нужно было остановить активную фазу военного противостояния на Донбассе. Но пока говорить о том, что Минские соглашения удовлетворяют Украину или являются единому плану для решения ситуации на востоке Украины – не стоит, они не работают. "Минск-2" был навязан во время прямой военной агрессии со стороны РФ, а потому не может считаться договоренностями, которые были компромиссными для обеих сторон конфликта, тем более обязательными к исполнению.

Впрочем, несмотря на то, что Украина и Россия - признают неэффективность Минских соглашений, их мертворожденный характер, ни одна из сторон не предлагает другого формата, прекрасно понимая, что его ждет такая же судьба.

В свое время представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе академик Владимир Горбулин предлагал расширить круг участников этих переговоров. По мнению Горбулина это повысило бы эффективность Минского переговорного процесса по ситуации на Донбассе и дало бы Украине больше возможностей для дипломатического маневрирования

Впрочем, примеры длительных переговоров по урегулированию карабахского, приднестровского и абхазского конфликтов доказывают, что все разговоры о расширении количества участников переговоров, изменении формата переговоров за счет привлечения Великобритании и США свидетельствуют о тупиковый характер этих предложений.

Понимая это, западными партнерами Украине был предложен так называемый «план Сайдика», на то время главы миссии ОБСЕ в Украине. Среди его основных положений: ратификация соглашений парламентами РФ, Украины, Германии и Франции, введение миротворческого контингента ООН и временной администрации численностью около 20-25 тысяч «голубых касок», амнистия и выборы в ОРДЛО.

Кстати, это было не официальное заявление главы миссии ОБСЕ в Украине, а мнение, высказанное в интервью австрийской газете Kleine Zeitung. Такой шаг - это попытка посмотреть на реакцию сторон конфликта. И отыграть назад, если такая реакция окажется отрицательной. Что мы и увидели после критических заявлений о «плане Сайдика» со стороны Украины и России. Кстати и сам Сайдик фактически не комментировал свой же план.

Поэтому, если мы хотим избежать существования на своих границах неконтролируемому анклаву, мы должны признать, что Минские соглашения – это российский план федерализации Украины, чтобы оставить страну в орбите военно-политического влияния Москвы.

Кроме того следует отойти от стратегии, которую нам навязывает РФ по искусственному понижению субъектности миссии ОБСЕ. Наоборот, нужно повышать ее значимость, ведь от этого зависит вопрос предоставления или, наоборот, не предоставление оккупированным территориям особого статуса. Кроме того ОБСЕ будет отвечать за возможное проведение выборов на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Замечу, что миссия будет выступать не только не только стороной, которая наблюдает за проведением выборов, а в первую очередь, является гарантом их демократичности и прозрачности. Фактически СММ озвучивает свои выводы о признании легитимными выборов и их результатов – они должны соответствовать 15 принципам ОБСЕ, так называемому Копенгагенскому документу от 29 июня 1990 года. Если хотя бы один из этих принципов будет нарушен, выборы будут признаны нелегитимными.

И второй момент. ОБСЕ – это коллективная ответственность, в ее состав входят более 60 стран, а решения принимаются коллегиально. Если хотя бы две страны заявят о том, что выборы недействительны, они будут признаны такими, что не состоялись. А это фактически поставит крест на Минских договоренностях.

Поэтому я выступаю за повышение роли ОБСЕ в минском процессе. Киев, по моему мнению, должен требовать от СММ ОБСЕ предоставить выводы, возможно ли в принципе провести выборы в ОРДЛО. В таком случае организация несет персональную юридическую и физическую ответственность за компонент безопасности проведения выборов и решает можно ли признать их результаты.

Если ОБСЕ заявит о невозможности проведения выборов, тогда Украине не стоит даже настаивать на изменении пошаговости выполнения Минских договоренностей. В

в таком случае, политическая ответственность за невозможность провести выборы будет переложена с украинской стороны, непосредственно «на плечи» наших западных партнеров. Вот это и должно было бы стать главным акцентом сегодняшней работы украинских дипломатов и ТКГ.

Учитывая этот факт, Украина должна настаивать на том, что только миссия ОБСЕ является стороной, которая может проводить верификацию, контроль за разведением и выполнением требований как Минских договоренностей, так и подписанных требований относительно бессрочного прекращения огня.

Следует требовать, что если представители самопровозглашенных «республик» поставили «точку» на исполнении пунктов 1 и 2 Минских договоренностей (прекращение огня и разведения войск) и выразили недоверие ОБСЕ (как это было в случае с предложением боевиков по верификации позиций ВСУ вблизи с. Шумы), то где гарантии, что они согласятся с результатами выборов? Если главарей «Л/ДНР» не удовлетворят результаты выборов, то они в любой момент, исходя из той логики, что происходили вокруг поселка Шумы, просто заблокируют весь этот процесс и, или сорвут, или просто не признают результаты голосования.

Именно это и станет ловушкой для Российской Федерации.

Перед современными вызовами и угрозами Украина не способна обеспечить собственную безопасность исключительно своими усилиями, не опираясь на помощь со стороны международного сообщества и коллективных структур безопасности

Кроме того, Украине нужно настаивать на исторической перспективе освобождения оккупированных территорий по примеру Германии и Франции. В свое время Франция вернула оккупированные Германией Эльзас и Лотарингию за 45 лет, также фактически за 45 лет произошло объединение Германии после советской оккупации.

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Politeka.net