Удары по химическим предприятиям могут создать критические риски для аграрной отрасли - единственной сферы украинской экономики, демонстрирующей рост в условиях войны. Соответствующее мнение в комментарии from озвучил народный депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

«Конечно, удары по химическим предприятиям создают разные критические риски. И для нас тоже. Возможно, даже в первую очередь», — отметил Мазурашу.

По его словам, удары по химической промышленности угрожают украинскому агросектору и глобальной продовольственной безопасности.

Мазурашу подчеркнул, что эскалация ударов по химическим объектам способна вызвать неурожай и ударить по глобальным рынкам, особенно по развивающимся странам, которые зависят от украинского экспорта.

Такие действия, по его мнению, могут привести к экологическим катастрофам и осложнить отношения даже с некоторыми партнёрами из Евросоюза.

«И, конечно, было бы максимально странно и неразумно, если бы оказалось, что мы не учли, куда дует ветер или какие реки куда текут, и в результате ударов по российским объектам получили прямой сопутствующий ущерб для Украины или других стран», — добавил депутат.

Мазурашу, напоминая о том, что Россия уже открыто заявила о «способности нанести удары по двум основным украинским химическим заводам, тогда как её собственная сеть из более чем десяти объектов имеет резервы и избыточные мощности», выразил мнение, что «такая асимметрия усиливает уязвимость Украины».

Он отметил, что удары по химической промышленности подрывают доверие к Украине и усиливают аргументы её критиков на Западе, одновременно увеличивая инфляцию и экономическое давление на союзников.

«Если у нас преобладает позиция “пусть даже цивилизация исчезнет на Земле, главное — не идти ни на какие договорённости с россиянами”, тогда что поделаешь — играем дальше в “рулетку” с судьбой украинцев и планеты…», — сказал парламентарий.

По мнению Мазурашу, международный рынок удобрений уже нестабилен, а атаки лишь усиливают глобальную турбулентность.

В качестве возможной альтернативы он предложил рассмотреть международный мораторий на удары по химическим объектам.

«Мораторий на любые удары — это хорошо. Хотя, пожалуй, каждая сторона склонна идти на какие-то договорённости именно в той части, где противник имеет заметное преимущество», — резюмировал депутат.