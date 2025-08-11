Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трампу пока не удалось закончить российско-украинскую войну в частности потому, что ею и многим другим занимается Уиткофф, а он в этом не разбирается, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, на испанском острове Ибица, который знаменит вечеринками с запрещенными препаратами, на этих выходных спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани обсуждали план завершения войны в Секторе Газы и возвращение всех оставшихся заложников.

«Где мы, где Ибица, где Газа, где Катар? Но возможно, что в этом вся проблема, с которой мы столкнулись на прошлой неделе. Это то, что один и тот же человек, никем в общем-то не утвержденный на эту должность, не прошедший никакие протоколы безопасности, господин Стивен Уиткофф, про которого не происходило расследование ЦРУ, ФБР и так далее на предмет его связи с кем-либо, почему-то занимается сегодня в этом мире всем», – утверждает Михаил Шейтельман.

Ведь, подчеркивает он, Уиткофф занимается и Ираном, и Сектором Газы, и Катаром, и россией, и подписывает договор с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR. Как рассказывает эксперт, подписал контракт, конечно, директор ExxonMobil, но почему-то за ним стоял не президент США, не госсекретарь, не министр энергетики, а Уиткофф, который вообще к этому всему не имеет никакого отношения.

«И вот что у этого человека сегодня в голове, в душе, в сердце, а главное – в кармане после того, что он занимается всем этим одновременно? И Уиткофф подвесил нашу войну и нашу судьбу на ниточку. Какой-то непонятный и никому неизвестно откуда взявшийся Стивен Уиткофф», – заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что, несмотря на показательную динамику переговорного процесса, ничего не изменилось.

Также Politeka писала о том, что Саркиц объяснил, сможет ли Запад уничтожить теневой флот рф.