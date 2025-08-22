Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне глазами американца, живущего всю сознательную жизнь в Лос-Анджелесе, но родившегося в Киеве и всецело поддерживающего Украину.

Недавняя встреча в США очертила, на мой взгляд, несколько важных моментов.

Европа, безусловно, активно участвовала в этой встрече и поддерживала Украину, но роль ЕС была, скажу так, второстепенной. Каждая из стран Евросоюза преследовала там свои собственные интересы. Например, Премьер-министр Италии Мелони одновременно демонстрировала поддержку и Зеленскому, и Трампу, и, по сути, самой себе. Это хороший пример того, как именно европейцы часто действуют. Они помогают, несомненно, но всегда это делают с оглядкой на свои собственные позиции.

Главный показатель встречи: Украина все больше ориентируется на США. Во время этой встречи Зеленского с Трампом уже не было ссор или же каких-то жестких разногласий, как это было уже когда-то. Здесь уже, скорее, имело место дипломатичное уважение. Было желание поддерживать переговорный процесс. Но при этом все равно чувствовалась, скажу так, вынужденность поиска определенных компромиссов (даже отдельных элементов «умиротворения россии»).

То, что обсуждалось о гарантиях и безопасности, выглядит скорее символически. Точно так же, как заявления о фондах и инвестициях. Это, скорее, был переход в режим символической экономики и ответственности.

При этом всем переговорная динамика запущена. Судя по всему, будут и следующие встречи, возможно, даже между путиным и Зеленским (несмотря на риторику в рф о легитимности нынешнего президента Украины). Все это – часть торга и дипломатической игры. Но, сам визит Зеленского и представителей ЕС в США можно считать успешным. Да, не было каких-то чудес, ведь война в Украине продолжается. Продолжаются обстрелы Киева и других городов со стороны россии. Но, появился шанс на заморозку этого конфликта и постепенную перезагрузку ситуации.

США, конечно же, от этого конфликта не отойдут. Я об этом говорю неоднократно для разных СМИ и часто это говорю. Америка уж слишком глубоко вовлечена в ситуацию и, даже, в какой-то мере сыграла роль в возникновении подобного конфликта, пусть даже и непреднамеренно. Хотели как лучше, а получилось так, как это часто бывает...

Еще одна важная тема – поставки оружия и материалов. Это все будет продолжаться, даже если ситуация дойдет до замораживания. Просто многое потом уже уйдет в закулисный формат.

В целом я вижу эту встречу реальным началом процесса компромиссов и поисков формулы мира. И, несмотря на критику, президент Трамп позиционирует себя лидером процесса. Возможно, это действительно единственный выход.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Institute (Калифорния, США)





