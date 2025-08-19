Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, несмотря на заявления Трампа, путин может так и не встретиться с Зеленским, потому что он боится президента Украины и дальше хочет воевать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп начал подготовку встречи путина и Зеленского, только вот сам путин, похоже, не начал. В своем посте, рассказывает он, Трамп написал, что он позвонил путину и начал подготовку к его встрече с Зеленским, место проведения будет определено позже, а после этого будет трехсторонний саммит с участием самого Трампа. По мнению эксперта, это все – лапша на уши, потому что Ушаков заявил, что Трамп и путин обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, и это все, о чем они договорились, то есть тут речь не идет о встрече президентов.

«И Трамп говорит, что мы открыли дорогу к тому, что путин и Зеленский, видимо, созвонятся и договорятся, где встретиться. Это вранье. Трамп врет. Трамп врет прямым текстом. путин просто тянет время, чтобы продолжать войну, а Трамп ведется на все это», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, дно этого дна наступит очень быстро, путин все время пытается доказать, что он в все еще в мирном процессе, хотя россии там никогда и не было. Тем более, констатирует он, что путин уже достиг всего, что хотел, он встретился наконец-то с Трампом, это вершина его политической карьеры, дальше уже некуда подниматься.

«Трамп путину верит и уважает его. И действительно он не догадывается, что путин боится Зеленского, но это ему как бы и не важно в данной ситуации. Мы-то понимаем, что путин не встречается с Зеленским, потому что его боится, само собой. Я не отменяю свой прогноз, что путин никогда не встретится с Зеленским, кроме как того момента, когда он будет сидеть в камере смертников в Гааге, а Зеленский придет его проведать. В другой ситуации их встречи невозможна. Но для Трампа-то эти мотивации совершенно неинтересны. Какая ему разница, по какой именно причине путин отказывается встречаться с Зеленским?», – заключает Михаил Шейтельман.

